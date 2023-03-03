 

В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Байдена и Шольца

03.03.2023, 2:20, Новости дня
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Переговоры президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем будут посвящены теме Украины, заявили в Белом доме.

Сообщается, что саммит имеет «рабочий характер» и продлится примерно около часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Также с высокой вероятностью будут затронуты вопрос подготовки к саммиту НАТО и другие темы глобальной повестки. Важной темой дискуссии станет Китай, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Шольц отправится в Вашингтон 3 марта, визит станет для него второй личной встречей с Байденом со времени вступления в должность канцлера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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