В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Байдена и Шольца
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Переговоры президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем будут посвящены теме Украины, заявили в Белом доме.
Сообщается, что саммит имеет «рабочий характер» и продлится примерно около часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Также с высокой вероятностью будут затронуты вопрос подготовки к саммиту НАТО и другие темы глобальной повестки. Важной темой дискуссии станет Китай, добавил источник.
Ранее сообщалось, что Шольц отправится в Вашингтон 3 марта, визит станет для него второй личной встречей с Байденом со времени вступления в должность канцлера.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет