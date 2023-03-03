Доступный бизнес-класс у столичного метро

Почти три четверти потенциальных покупателей квартир обращают внимание на транспортную доступность жилого комплекса. Аналитики компании Est-a-Tet назвали самые доступные новостройки класса “бизнес” в Москве, расположенные не более чем в десяти минутах пешком от метро.

Самый доступный ценник действует в ЖК “Лайм” от застройщика “Высота” в районе Алексеевский и в пяти минутах пешком от метро “Алексеевская”. В четырехсекционном здании высотой в 28 этажей предлагаются квартиры площадью от 42,8 кв. м. Средняя цена кв. м составляет 349 тыс. рублей, минимальная цена лота – 15,8 млн рублей.

Квартиры по цене от 23,1 млн рублей можно приобрести в квартале Silver от AFI Development в районе Свиблово и в семи минутах пешком от метро “Ботанический сад”. В состав комплекса входят четыре корпуса высотой от семи до 53 этажей. Средняя цена кв. м – 389 тыс. рублей.

Минимальная стоимость в 25,2 млн рублей действует в ЖК “Ленинградка, 58” от группы “ЛСР” в районе Головинский и в пяти минутах от станции “Водный стадион”. Комплекс состоит из двух корпусов высотой от 14 до двадцати девяти этажей. Средняя цена кв. м – 406 тыс. рублей.

Самая низкая цена “квадрата” – 283 тыс. рублей – зафиксирована в ЖК “Хорошевский” от застройщика “Монарх” в районе Хорошево-Мневники и в семи минутах от метро “Октябрьское поле”. Но в продаже остались только квартиры площадью от 120 кв. м, поэтому минимальный ценник довольно высокий – от 31,9 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров проект, ближе всего расположенный к метро. ЖК D1 от MR Group реализуется в Савеловском районе и в двух минутах пешком от станции “Дмитровская”. В состав проекта входит три небоскреба высотой до 60 этажей. Средняя цена кв. м составляет 396 тыс. рублей, минимальная цена квартир – 36 млн рублей.