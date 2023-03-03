Тени в теплых тонах больше не в моде: классический смоки-айс, эффект омбре и еще 3 эффектные альтернативы

Было время, когда почти каждая девушка, которая делала макияж, использовала яркие оттенки янтаря и розы. Это касалось и оттенка теней, и цвета румян, и оттенка помады. Когда стал популярным эффект загара, мерцающие золотые и персиковые тени стали еще более востребованными.

Рассматривая грядущие тренды, можно с уверенностью сказать, что теплые тени стремительно выходят из моды. Современная палитра теней претерпевает серьезные изменения. Синие, серебристые и мерцающие бледно-пастельные оттенки вскоре будут частью самых модных мейкапов. Но у вас всегда есть альтернатива, ведь холодная палитра – это множество цветов.

Похоже, и вам пора обновить вашу косметичку, чтобы войти в теплый сезон, мерцая холодными оттенками теней на ваших веках. Хоть и холодные тени сменяют теплые, принцип создания классических мейкапов пока остается неизменным.

Классические смоки-айс

С помощью этого приема можно создать гламурный образ для вечеринок. Если вы хотите сделать свой взгляд притягательным, нет ничего более подходящего, чем дымчатый макияж глаз. Для создания такого мейкапа на веки сначала наносится белая основа, а затем более мягкий серый цвет, который распределяется по внутренним и внешним уголкам глаз.

Дополнительная глубина достигается более темными тенями, которые могут быть серыми и даже черными. Завершить такой макияж глаз можно высокопигментированными серебристыми тенями. И не стоит полагать, что смоки-айс сделает ваш взгляд особенно тяжелым, а образ – дерзким. Ведь, используя даже холодные оттенки теней, макияж глаз можно сделать более сдержанным, а переходы – максимально плавными, придерживаясь при этом принципов классического смоки-айс.

Ярко-синяя подводка

Электрический синий или небесно-голубой может стать частью вашего смелого образа.

Даже если ваш наряд будет сдержанным и утонченным, ярко-синяя подводка способна сделать образ эклектичным и притягательным. У синего цвета имеется одно важное преимущество: белки глаз становятся супербелыми.

Пудрово-голубой

Чтобы получить эффект глубины на веках, следует использовать светлые и темные оттенки одновременно. Выбирая тени монохромных оттенков, вы можете создать эффект пудрово-синего сияния.

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Призрачно-белый

Мягкий готический стиль снова в моде. Если вы любите одежду черного цвета, белая подводка позволит вам выглядеть более контрастно.

Не бойтесь использовать тени белого цвета, ведь они способны выделить ваши глаза, особенно если вы нанесете тушь в несколько слоев.

Эффект омбре

Если вы предпочитаете монохромный образ, эффект омбре может быть для вас. Синие тени для век необходимо нанести на область под бровями, тогда глаза будут выглядеть еще больше. Вы можете использовать нежно-голубой оттенок теней, который будет переходить в более яркий.

На внешних уголках глаз можно использовать белые тени. Не забудьте выделить внутренние уголки, нанеся тени двух оттенков – голубые и белые. Хорошо растушуйте тени, тогда вам удастся получить эффект омбре. В этом случае взгляд выглядит по-настоящему притягательным. Дополните макияж выразительными стрелками, а также накладными пышными ресницами.