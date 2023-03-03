 

France 24 – в иранских школах для девочек аэрозолем отравилось уже 800 учениц

03.03.2023, 1:43, Разное
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По всему Ирану продолжают появляться сообщения об отравлениях аэрозолем в школах для девочек, передаёт France 24. Некоторые иранцы подозревают, что к ним причастны религиозные консерваторы, однако другие считают, что таким образом правительство отвечает на активное участие женщин в недавних протестах.

Около этой школы для девочек в Тегеране собралась толпа разгневанных родителей. Причиной их возмущения стали новые случаи того, что похоже на отравление аэрозолем в трёх школах для девочек в столице Ирана.

Похожая картина в городе Ардебиль, где пострадали семь школ для девочек. В иранских СМИ сообщается, что в среду госпитализировать свыше ста школьниц, в основном с заболеваниями дыхательных путей.

ШКОЛЬНИЦА: Я не могу дышать.

Сообщается, что за последние месяцы в школах были отравлены около 800 учениц. Первые случаи зафиксировали в священном городе Кум в конце ноября.

ЖИТЕЛЬНИЦА ИРАНА: Посмотрите на моего ребёнка! Она не чувствует ног. Даже когда я щипаю, она ничего не чувствует. Она не может дышать. Не отправляйте своих детей в школы!

Ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана настаивал, что сообщения об отравлениях — это преувеличения и часть психологической войны, которую ведут враждебные СМИ. Тем не менее к среде на фоне роста общественного беспокойства президент Эбрахим Раиси приказал начать официальное расследование.

Однако несколько месяцев до этого правительство жестко подавляло протесты, вызванные смертью молодой женщины после задержания печально известной полицией нравов в сентябре, поэтому доверие населения к правительству ослабло.

ТАРА КАНГАРЛУ, журналистка и автор книги «Пульс Ирана»: Доверие населения Ирана к властям, возможно, находится на самом низком уровне. У людей финансовые, экономические и эмоциональные проблемы. В основе (правительства. — ИноТВ) нет прозрачности, нет доверия и нет ответственности.

Некоторые иранцы подозревают, что отравления проводят религиозные консерваторы, которые пытаются не дать девочкам посещать школу. Другие, однако, опасаются, что это ответная реакция правительства на активное участие женщин в продолжительных протестах.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.


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