 

NTD – угандиец сделал из мусора плавучий остров и открыл на нём ресторан

03.03.2023, 1:43, Разное
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Житель Уганды построил из мусора плот, на котором открыл плавучий ресторан. Как передаёт NTD, на его создание ушло минимум десять тонн пластиковых бутылок. На судне с комфортом разместятся от 100 до 120 человек. По мнению туристов и местных жителей, это принесло большую пользу, поскольку владелец не только очистил окружающую среду, но и создал нечто совершенно уникальное.

Если вы думаете, что это вход на приусадебный участок, то ошибаетесь. Этот зелёный сад растёт на плоту из мусора. Его сделал угандиец Джеймс Катиба. Своё творение назвал «Плавучим островом». Он находится на озере Виктория в пригороде Кампалы.

ДЖЕЙМС КАТИБА, владелец лодки: Судно с помощью тросов прикреплено к берегу. На его создание ушло минимум десять тонн пластиковых бутылок. На судне с комфортом разместятся от 100 до 120 человек.

Джеймс — бывший экскурсовод. Строить лодку начал в 2017 году. Сначала просто хотел показать, куда девать тонны мусора из озера Виктория. Во время сильных дождей в него смывает горы пластиковых отходов.

Угандиец начал с того, что стал за небольшую плату скупать у рыбаков пластмассовые бутылки. За полгода накопил десять тонн. Потом начал строить плот. Причём бутылки заполнил землёй. Именно в ней растёт этот зелёный сад. Верхняя часть растений даёт тень людям, а нижняя уходит в воду и создаёт благоприятную среду для рыбы.

ДЖЕЙМС КАТИБА: Теперь здесь размножается рыба. Рыбаки ловят сомов, протоптеров и тиляпий.

Построив необычное судно, Джеймс понял, что это ещё и возможность для успешного бизнеса. Так на плавучем острове появился ресторан. Здесь отдыхает местная молодёжь и туристы.

ТУРИСТ ИЗ ГРЕЦИИ: Это большой плавучий остров. Раньше я не слышал ни о чём подобном в Африке, особенно о лодке из бутылок, собранных на озере Виктория. Это принесло большую пользу, поскольку владелец не только очистил окружающую среду, но и создал нечто совершенно уникальное.

Виктория — второе по площади пресноводное озеро мира. Оно расположено на экваторе на территории трёх стран — Уганды, Кении и Танзании.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.


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