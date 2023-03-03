Из России выдачи нет

Городской суд Петербурга отказал испанцу Альфонсо Санчесу в прошении передать его Испании для отбывания там срока.



Альфонсо Санчес в суде. Фото представлены Объединенной пресс-службой судов Петербурга

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, с инициативой отправки на родину осужденного на 14 лет лишения свободы выступила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) при поддержке Генпрокуратуры РФ. Но оказалось, что Санчес проходит свидетелем по еще двум уголовным делам, которые расследуются в России. По этим делам процессуальные решения либо еще не приняты, либо не вступили в законную силу. Поэтому Санчесу придется и дальше обитать в российских колониях.

Между Королевством Испания и Российской Федерацией в январе 1998 года был заключен договор, согласно которому страны могут обмениваться осужденными к различным срокам лишения свободы для их отбывания наказаний по месту постоянного проживания.

Приговор в отношении Альфонсо Санчеса был вынесен в июле 2020 года. Как следует из материалов дела, Санчес осенью 2018-го прибыл в Петербург, чтобы встретить судно из Эквадора Baltic Autumn, где в тайнике было спрятано 7 кг кокаина. Санчес проник в порт, достал наркотики и поехал менять их на деньги в условленное место. Здесь его и поджидали сотрудники полиции.

Сразу после ареста Санчес заявил, что поставку кокаина из Эквадора в Россию организовал его земляк Франциско Кортес по кличке «Педро».

В июне 2020 года Кортес был арестован в Испании во исполнение международного ордера, выданного Генеральной прокуратурой РФ.

В марте 2021-го он был экстрадирован в Россию.

В декабре 2022-го горсуд Петербурга приговорил его к 17 годам лишения свободы. Об этом деле, о вердикте присяжных и «странном» приговоре мы подробно писали в статье «Присяжные кокаина не увидели».

В той статье отмечалось, что

все обвинение Кортеса как организатора поставок наркотика в Россию строилось только на показаниях Альфонсо Санчеса. Сам Кортес не отрицал, что, приехав в РФ летом 2018 года на чемпионат мира по футболу, он интересовался у знающих людей, сможет ли кто-то организовать продажу кокаина в России.

Об этом его попросил земляк, тоже, как и сам Кортес, постоянно проживающий в Испании. Кортесу дали номер телефона, который он и передал земляку по возвращении. На этом его участие в поставках закончилось.

«Покупатель» кокаина, работающий осведомителем полиции, остальные переговоры вел не с Кортесом, а с Санчесом. Но сам Санчес после ареста всю вину попытался свалить на Кортеса, «назначив» его главным наркобароном и организатором преступной группировки, которая решила наводнить Россию кокаином. По словам Санчеса, речь шла о еженедельных поставках до 50 кг наркотика. Присяжные в своем вердикте также посчитали, что Кортес лишь искал подходящих людей, а к самим поставкам отношения не имел.

По мнению адвоката подсудимого Вадима Шабанова, согласно вердикту присяжных, Кортеса должны были осудить по частям 1 статей 228 и 229 УК РФ (приобретение и сбыт наркотиков, максимальное наказание до трех лет лишения свободы). Однако судья, фактически проигнорировав вердикт, признал Кортеса виновным по статьям, которые инкриминировало следствие (по части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 5 статьи 229.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и «вкатал по полной».

Адвокат и его клиент с приговором не согласились и намерены добиваться отмены приговора и пересмотра дела.

Вадим Шабанов. Фото: соцсети

— Дело это не очень быстрое, поэтому Санчесу еще долго придется в РФ сидеть, — считает Шабанов. — Несмотря на то что он отказался выступать в суде, Санчес все равно числится основным свидетелем в нашем деле.

Но даже когда по нашему делу будет принято окончательное решение, не важно в нашу пользу или нет, Санчесу все равно вряд ли позволят перевестись в испанскую тюрьму. В отдельное производство выделено дело в отношении тех, кто организовал вывоз кокаина из Эквадора. В том деле Санчес тоже проходит как свидетель, и расследоваться оно, видимо, будет долго.

Это дело касается неустановленных лиц и вряд ли их установят в ближайшее время. Да и вообще, непонятно кто и как их собирается устанавливать. Вполне возможно, что во время следствия правоохранительные органы РФ обещали Санчесу в обмен на признание и показания посодействовать его переводу в испанскую тюрьму и честно попытались это сделать. Но незаконченные дела будут еще долго держать осужденного в России.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

Санкт-Петербург

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