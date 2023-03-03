Минторг США внес в черный список компанию из России
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Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из нескольких стран, в их числе есть компании из России, Китая и Белоруссии, следует из документа ведомства.
Самые большие ограничения затронули Китай, из этой страны в список попали 28 компаний. На втором месте Пакистан – четыре компании, а на третьем Мьянма – три компании. Также в черном списке оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня, передает РИА «Новости».
Из документа следует, что у Вашингтона есть основания полагать, что эти компании вовлечены в деятельность, противоречащую интересам нацбезопаности.
Российской компанией, которая попала под новые ограничения, стала DMT Electronics, она поставляет электронные компоненты.
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