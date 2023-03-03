 

В Минэнерго Подмосковья заявили об отсутствии нарушений на объектах энергоинфраструктуры в Коломне

03.03.2023, 1:20, Новости дня
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Газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают без изменений, нарушений на объектах нет, сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия в Коломне нарушений на объектах энергоинфраструктуры не зафиксировали, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Все работает в штатном режиме, уточнили в министерстве.

Ранее в полиции сообщили, что проверили несколько объектов и не нашли признаков взрыва. Позже правоохранители добавили, что в небе над Коломной мог взорваться беспилотник. Сейчас ищут его обломки.

Накануне вечером появлялась информация об инциденте в Коломне, якобы были слышны звуки взрыва и виднелся дым. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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