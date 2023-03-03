В Минэнерго Подмосковья заявили об отсутствии нарушений на объектах энергоинфраструктуры в Коломне
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Газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают без изменений, нарушений на объектах нет, сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия в Коломне нарушений на объектах энергоинфраструктуры не зафиксировали, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Все работает в штатном режиме, уточнили в министерстве.
Ранее в полиции сообщили, что проверили несколько объектов и не нашли признаков взрыва. Позже правоохранители добавили, что в небе над Коломной мог взорваться беспилотник. Сейчас ищут его обломки.
Накануне вечером появлялась информация об инциденте в Коломне, якобы были слышны звуки взрыва и виднелся дым.
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