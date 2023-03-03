Мини-платье, макси-ботинки и брюки карго: десять мартовских идей, что надеть на прогулку, вечеринку или работу

С каждым новым весенним днем тепло отвоевывает свои позиции у зимы. Это значит, что март – самое время подготовить свой гардероб и собрать удачные образы, которые подойдут для самых разных случаев. Обязательно запаситесь брюками карго, сандалиями без каблуков и массивными ботинками, которые будут сочетаться с мини-платьями, если вы не из робкого десятка и не стесняетесь немного приоткрыть свои прекрасные ножки.

Джинсовая ткань в этом сезоне особенно модна, поэтому хотя бы один предмет гардероба из денима у вас обязательно должен быть. Но можно еще меньше себя ограничивать и закупиться сразу несколькими джинсовыми вещами, которые вы можете сочетать между собой. Впрочем, не стоит останавливаться только на этой идее.

Ковбойская лихорадка

В самом начале весны стилисты советуют носить одежду из джинсовой ткани. Следует подобрать стильный ансамбль, который вы будете сочетать с вашим любимым классическим пальто. Это позволит создать контраст стилей. Обязательно запаситесь еще и джинсовой сумочкой, которую, кстати, можно будет вписывать и в другие монохромные образы.

Мини-платье и макси-ботинки

И хотя сапоги с высоким голенищем многие девушки не снимали всю зиму, самое время приобрести демисезонную модель, которая будет выглядеть более изящной. Если вам посчастливится найти сапожки с открытыми носками, это прекрасно дополнит ваш образ, который будет предполагать еще и элегантное мини-платье. Такое сочетание позволит визуально удлинить ваши ноги. Для того чтобы немного сбалансировать образ, наденьте объемное меховое пальто, длина которого будет до середины бедра. Так вы будете выглядеть стильно и не замерзнете в прохладные весенние дни.

Для работы и дружеских посиделок

Базовые вещи обладают удивительной сверхспособностью, благодаря которой их можно вписывать в бесконечное количество образов. Если вы хотите выглядеть стильно, наденьте трикотажный свитер, свои любимые джинсовые брюки, ковбойские ботильоны и прекрасное белое классическое пальто. Так вы сможете прямо из офиса отправиться в кафе, чтобы провести остаток вечера с друзьями.

Платье-рубашка

Как только наступят первые жаркие дни, можно будет попрощаться с толстыми колготками и брюками. Если вы любите демонстрировать ноги, можно надеть платье-рубашку и максимально открытые босоножки.

Образ для вечеринки или повседневных дел

Если вы любите выглядеть стильно, так, будто вот-вот пойдете на вечеринку, самое время собрать по-настоящему шикарный образ, который сделает вас настоящей королевой повседневного стиля. Выберите приталенный укороченный пиджак с массивными плечиками, что сделает вашу фигуру более утонченной, а талию – визуально тонкой. Сочетайте этот пиджак с брюками клеш с завышенной талией и ремнем с большой пряжкой. Такая комбинация одежды подойдет для повседневного образа или для вечеринки.

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Ваши лучшие брюки карго

Брюки карго будут смотреться великолепно с любой блузой или кофточкой. Сочетайте их с трикотажным верхом, а также массивной бижутерией. Даже если цвет одежды будет сдержанным, вы все равно не останетесь незамеченной. Завершите образ с помощью стильного клатча.

Тотал-лук

Если вы хотите выглядеть так, будто вас одевали лучшие дизайнеры, обязательно дополните свой гардероб несколькими предметами одежды, которые позволят собирать образ тотал-лук. Он может состоять из элегантного ансамбля: короткого платья и легкого пальто. Дополните свой образ сапогами ботфортами, тогда ваши ноги будут казаться просто бесконечными.

Решитесь на красное

Наверняка вам известно, что платье макси одного цвета способно сделать вас визуально выше ростом. Плюс ко всему в таком наряде вы будете выглядеть очень изысканно. Применить на практике этот трюк можно, заменив платье водолазкой и брюками в одном цвете.

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Не стесняйтесь быть максималисткой и выберите обувь, а также аксессуары того же цвета, что и ваш наряд. И пусть это будет, например, красный. Чтобы добавить немного визуального интереса, вы можете выбрать брюки и водолазку разных текстур. Тогда вы будете выглядеть так, будто продумывали свой образ не один час.

Новый богемный стиль

Уже стало доброй традицией, что каждую весну джинсы клеш возвращаются в моду. Это относится и к вещам, вязаным крючком, а также обуви сабо. Почему бы эти три предмета не сочетать в одном образе, придав ему неповторимую эстетику самого романтичного стиля бохо? Вы можете добавить еще одну деталь хиппи – лоскутное одеяло из денима разных оттенков. Такой образ вас точно выделит из толпы.

Блейзер необычного кроя

Завершая тур по самым ярким тенденциям этой весны, можно остановиться на прекрасном блейзере необычного кроя. Для того чтобы не перетягивать внимание на другие элементы образа, можно надеть базовый топ, классические черные брюки, лакированные черные туфли на каблуке и с острым носом. Единственное, что будет конкурировать с пиджаком, – это необычная стальная сумочка, которая сразу же привлекает к себе внимание.