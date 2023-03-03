Процедура ухода за кожей “пещерный человек”: что собой представляет методика и насколько она эффективна

От очищающих средств и сывороток до кислот и увлажняющих кремов – существует множество продуктов, которые обещают подарить безупречную кожу. В последнее время появилась тенденция по уходу за кожей, которая не предполагает использования ни одного из перечисленных средств.

Эта процедура называется «пещерный человек» и заключается в том, что коже нужно позволить вернуться к ее естественному состоянию. По сути, вообще следует отказаться от каких-либо средств, а умываться можно будет только чистой водой.

“Перезагрузка” кожи

Сама это идея может вызвать мурашки, бегущие по коже, но поклонники ухода «пещерный человек» говорят о том, что процедура способна “перезагрузить” кожу и сделать ее более чистой. Работает ли это действительно, помогает понять доктор Джинни Мансберг, которая подчеркнула, что нет никаких научных доказательств, подтверждающих эффективность метода.

Доктор подчеркивает, что некоторые средства по уходу за кожей могут быть действительно достаточно агрессивными, нарушая естественный баланс кожи, но полный отказ от всех косметических продуктов по уходу может быть не лучшим подходом. По крайней мере, он подходит не для всех.

Индивидуальная программа

Разные типы кожи имеют свои потребности, и некоторым из них нужно больше внимания и ухода, чем другим.

Доктор подчеркивает, что существует множество продуктов по уходу за кожей с некачественным составом, который может раздражать дерму, нарушать барьерную функцию или усугублять основное состояние кожи.

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Но нет доказательств того, что кожа будет выглядеть лучше, если отказаться от качественных продуктов по уходу за ней. Эти выводы обусловлены тем, что никаких экспертных исследований проведено не было.

Если предположить, что вы откажетесь от всех продуктов по уходу за кожей, только представьте, что какую-то часть дня вы будете находиться на солнце, которое негативно влияет на кожу. Кроме того, некоторые люди живут в городах с плохой экологией, которая тоже не может благотворно влиять на ничем незащищенную кожу.

При проблемах с кожей

Если человек страдает проблемами с кожей, такими как прыщи, гиперпигментация, экзема или псориаз, с большей долей вероятности можно утверждать, что положение станет хуже, если полностью прекратить пользоваться какими бы то ни было косметическими продуктами, ведь они в действительности могут помогать.

Но иногда нужно провести эксперимент, чтобы понять, эффективна ли та или иная методика для вашей кожи. В конце концов, методика по уходу за кожей «пещерный человек» не предполагает использования токсичных средств или вредных процедур, которые могли бы слишком сильно усугубить состояние.