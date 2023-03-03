Следственный комитет начал расследование жестокого обращения Киева с военнопленными из России

Следственный комитет РФ начал расследовать факт жестокого обращения с военнопленными из России, солдат держали на холоде без теплой одежды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полпред по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что российские военнопленные содержатся в украинском лагере «Запад-1», где находятся на холоде без теплой одежды. Это может привести к проблемам со здоровьем без применения физических пыток, передает РИА «Новости».

Следком даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских солдат и примет меры для наказания виновных.

В середине февраля Минобороны сообщало, что из украинского плена освободили 100 человек.

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