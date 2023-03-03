 

В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

03.03.2023, 0:00, Новости дня
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби уточнил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.

Ранее Блинкен рассказал, что призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и остановить спецоперацию на Украине. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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