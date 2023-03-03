Российские «Грачи» уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Фронтовая штурмовая авиация РФ нанесла удары и уничтожила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.

Цели для ударов выявили разведчики России, речь идет об опорных и наблюдательных пунктах, которые были важны для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.

Координаты были оперативно переданы в штаб, а затем по ним отработали Су-25 «Грач», рассказал солдат. При авианалете использовались бомбы ФАБ-500.

Авианалет совершен 2 марта, около 20.30 мск.

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