 

Российские «Грачи» уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

03.03.2023, 0:00, Новости дня
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Фронтовая штурмовая авиация РФ нанесла удары и уничтожила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.

Цели для ударов выявили разведчики России, речь идет об опорных и наблюдательных пунктах, которые были важны для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.

Координаты были оперативно переданы в штаб, а затем по ним отработали Су-25 «Грач», рассказал солдат. При авианалете использовались бомбы ФАБ-500.

Авианалет совершен 2 марта, около 20.30 мск. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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