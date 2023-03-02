Мнение: Книжные сюрпризы

Сегодня был на Таганке и зашел там в магазин «Книжный лабиринт». Приятный такой магазинчик, со вкусом, я только стал оглядываться, что бы посмотреть – тут ко мне подходит тамошняя, видимо, «дежурная по залу» и спрашивает, что интересует. Я, как любой автор, измучен авторским тщеславием, поэтому тут же спросил (зачем-то), есть ли в продаже «Страна утраченной эмпатии». Девушка любезно полезла в компьютер и сказала радостно – есть! Стоит… 1470 рублей! Правда, нет в наличии, но можно заказать – доставят!

Я, что говорить, малость прибалдел – но приятно. Ишь ты! Моя книга – уже почти по полторы тыщи идет! Удивительно – ведь изначально ее продавали за 550, потом цена вроде выросла до 700 – а потом я не видел… И что ж это она – раритет?! Иначе с чего б вдруг цена выросла еще вдвое?? Видимо, настолько велик спрос!

В общем, преисполнившись важностью, я вежливо отказался от доставки и стал просто заниматься любимым делом – изучать книжные полки. «Каково ж было мое удивление» (как писали в старых романах), когда я увидел нечто феноменальное: как выяснилось, в этом магазине ВСЕ книжки так стоят! То есть – дело вовсе не в «раритете». Они так стоят все, и более того – 1470 еще далеко не самая высокая цена.

Я с глазами на лоб просто перебирал книги на полках наугад. Самое смешное, что все тома – в общем, примерно такие же, как и везде в других книжных – в Читай-городе, в «Москве» или в «Библиоглобусе». Но цены… маленький черный томик формата А5 какой-то прозы неизвестного западного автора, в 120 страниц – 1320! Хорошо изданная, страниц в 400 на хорошей бумаге книжка рассказов другого западного автора – 2800!! Переизданный томик прекрасной И.Грековой – 2300!

Самое загадочное в этой истории, что рядом, буквально на той же Таганской площади, примерно в 100 метрах в другом ТЦ – книжный магазин сети «Читай-город», в коем я тоже был не далее как вчера. «Читай-город» побольше – но там на примерно такие же книги (зачастую – просто на те же самые) цены в районе 700-800, максимум 1000 с чем-то рублей. То есть разница – в 2-3 раза!

Как такое может быть? У нас же тут вроде в стране пока еще рынок? Непонятно. Тем не менее – факт. Причем в «Книжном лабиринте» это не какое-то разовое помутнение – та же женщина мне доверительно сообщила, что они «весь январь переклеивали ценники». Когда я поинтересовался, не входят ли они в один холдинг с Читай-городом, гордо возмутилась – да что вы! Это ж наши злейшие конкуренты!

А когда я спросил, неужели кто-то по таким ценам, типа 2900 за томик прозы Шекли, покупает – она слегка замялась, а потом твердо ответила «Да!»

В общем, всё как в старом, уже покрытом метровым слоем пыли анекдоте про “новых русских”:

– Слышь, братан, смотри, какой я клевый галстук урвал?! Вроде фигня какая-то, а 500 баксов стоил!

– Ну и дурак! Там за углом точно такие же по 1000 баксов дают!