Макси – хорошая идея, а у брюк капри обратный эффект: стильные советы на весну невысоким модницам

Выбор правильной одежды для женщин небольшого роста может быть непростым заданием. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют определенные правила и хитрости, которые помогут создать иллюзию более высокого роста и стройной фигуры. Если вы маленького роста, но хотите выглядеть на все сто, одеваться по моде этой весной, предлагаем вам воспользоваться следующими простыми советами.

Макси

Часто можно услышать, что для длинных платьев и пальто необходимы королевские пропорции и что женщинам c небольшим ростом не следует носить такую одежду. Это не так. Важно то, как выполнен раскрой одежды: расширяющиеся книзу, сужающиеся в талии платья удлиняют силуэт, а если надеть их с высокими каблуками, это еще больше вытянет фигуру.

Монохромные цвета

Если все, что вы носите, одного цвета, это выгодно подчеркнет вашу фигуру. Необязателен тотал-блэк, главное – сочетать вещи приблизительно одинаковых оттенков одного цвета. Это одно из золотых правил, которое действительно стоит соблюдать, если ты маленького роста.

Выбирайте правильный принт

Многое зависит от узора на одежде, потому он поможет визуально вытянуть силуэт или подчеркнуть недостатки фигуры. Выбирайте продольную полоску вместо поперечной. Цветных, крупных узоров следует избегать, они будут перегружать весь образ.

Туфли на высоком каблуке

Если ваши ноги могут выдержать это, выбирайте туфли на высоком каблуке с танкеткой, но ни в коем случае не на плоской подошве. Обязательно выбирайте обувь нюдового цвета, так как она визуально удлиняет ноги. Заостренный носок также выглядит привлекательнее, выбирайте его вместо закругленного.

Аксессуары

Шляпа – хорошая идея, потому что она делает вас визуально выше. Никогда не выбирайте слишком большую сумку, так как она может выглядеть непропорционально и делать фигуру грузной.

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Короткие платья, юбки, шорты

Если ваша фигура позволяет, носите короткие юбки, шорты и платья, а также короткие топы. Обратите внимание на жакет, топ или кроп-топ с короткими рукавами – они визуально вытянут вашу талию. Колготки и обувь одинакового цвета хорошо смотрятся с юбкой выше колена, они удлиняют ноги и делают вас стройнее.

Высокая посадка

Выбирайте брюки и джинсы с завышенной талией, благодаря чему вы будете выглядеть стройнее и визуально выше. Заправляйте топ в брюки или выбирайте блузки и свитера с короткими рукавами. V-образный вырез горловины выгодно подчеркивает силуэт.

Костюмы

Особенно выгодно смотрятся мягко облегающие цельные костюмы. Они могут быть короткими, длиной чуть выше колена, или даже мини, или длинными, почти до земли. Облегающий крой, повторяющий форму фигуры, будет хорошо смотреться с поясом.

Юбки правильного кроя

Невысоким девушкам можно выбрать юбку с высокой талией и сочетать ее с коротким топом. Также обратите внимание на юбку-карандаш, которая заканчивается выше колена. Также отлично будут смотреться юбки A-силуэта. Одно правило: не надевайте ничего ниже колена.