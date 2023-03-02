Теперь и в стиле Мэри Джейн: актуальные модели вернувшихся в моду лоферов и способы их стилизации весной

В последние годы лоферы, особенно массивные, зарекомендовали себя как неотъемлемый элемент классического гардероба. И это неудивительно, потому как эта обувь легкая, удобная и способна придать образу современный вид. Надев лоферы однажды, вы наверняка сделаете их постоянной частью вашего гардероба. Весна – самое время купить пару лоферов, ведь они снова вернулись в моду.

Лоферы в модных цветах

Не все лоферы должны быть черными или белыми. Эта зеленая пара прекрасная доказывает данное убеждение. Если вы придерживаетесь модных тенденций, но хотите выглядеть более заметно, выбирайте обувь ярких оттенков, это обязательно освежит ваш весенний наряд.

Белые лоферы

Если вы в большей степени придерживаетесь классического стиля, вы не ошибетесь, если выберите белые лоферы. Они выглядят по-настоящему свежо. Сочетать их можно практически с любой одеждой, в том числе и со светлой, которую вы приготовили на лето. Наденьте массивные белые лоферы с укороченными джинсами, чтобы выглядеть стильно и модно. К этому образу можно добавить яркую блузу, которая может быть однотонной или иметь современный принт.

Стритстайл

Если вы любите неформальную одежду, в которой выглядите просто непревзойденно, обязательно сочетайте ее с лоферами, надетыми на белые носки. Эти модные туфли просто созданы для того, чтобы привлекать внимание. Носите их с короткими юбками и костюмами, придавая ансамблю изысканный вид.

Лоферы на каблуке

Лоферы могут быть элегантными или повседневными. Они универсальны, если сочетать их с джинсами, которые могут иметь классическую длину или быть укороченными. Для создания непринужденного образа сочетайте лоферы с джинсами прямого кроя и базовой футболкой. Для придания изысканности стилю добавьте пиджак.

С классическими брюками

Лоферы – это идеальное сочетание комфорта и стиля, так почему бы не дополнить ими классические брюки? Создайте монохромный образ и добавьте контраст с помощью темного оттенка обуви и эффектного пояса. Завершите свой образ с помощью шарфа или эффектных сережек.

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Носите с носками

Если вы сочетаете лоферы с короткой юбкой или шортами, обязательно сделайте все возможное, чтобы к вашим ногам было привлечено как можно больше внимания. Для этого следует использовать белые кружевные носки, которые придадут вашему образу невероятную привлекательность.

В стиле Мэри Джейн

Обувь Мэри Джейн имеет целую историю и в последнее время обрела популярность среди подростков. Именно поэтому лоферы особенно гармонично смотрятся со школьной формой. Отличительной особенностью этого обувного тренда является то, что пара лоферов может украсить совершенно любой образ.

Романтичный образ

Мини-юбки не единственный предмет одежды, который можно сочетать с лоферами. Выберите платье миди или макси, чтобы выглядеть непревзойденно. Хорошо при этом будут смотреться лоферы с острыми носками.

Наряд с колготками

Лоферы часто ассоциируются с теннисными юбками, и это неспроста, ведь эти два предмета гардероба хорошо сочетаются между собой. Вы можете дополнить их еще и колготками, создав наряд на каждый день. Вместо юбки при этом вы можете надеть платье-пиджак.