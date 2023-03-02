Из Сибири забирают газ и мужчин: как здесь относятся к спецоперации?

«Только подремлю маленько, встаю и к военкомату иду… Нет у меня ненависти к Украине… Я новости не смотрю, и нет у меня агрессии. Сегодня ведь так говорят, потом — по-другому. Не снятся мне сны, потому что я не сплю».

Корреспонденты «Новой газеты» проехали больше тысячи километров по Сибири, общаясь с простыми жителями, местными чиновниками и родственниками мобилизованных о том, как они относятся к спецоперации, чего ждут, как воспринимают свою бедность и подарки в виде дров, которые привозят семьям, если их мужчины отправляются в Украину.

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