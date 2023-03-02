В МИД России заявили, что зерновая сделка больше не работает

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

В ведомстве уточнили, что главной проблемой стал саботаж Запада и не выполнение Меморандума, заключенного между Россией и ООН. Указано, что США и страны Европы не обращают внимание на проблемы нуждающихся стран и на усилия ООН, последнюю пытаются сделать «послушным инструментом» в своих политических интересах, информирует пресс-служба МИД России.

МИД РФ сообщил, что большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны. Российские сельхозэкспортеры получают проблемы от Запада, который «хоронит» гуманитарный «пакет» ООН, добавили в министерстве.

Ранее США призвали Россию продлить зерновую сделку. Напомним, согласно договоренностям между президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом РФ Владимиром Путиным и ООН было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.

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