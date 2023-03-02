 

В Пентагоне отрицают передачу Киеву данных для нанесения ударов по России

02.03.2023, 22:35, Новости дня
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Военное ведомство США категорически исключает факт передачи США данных разведки для наведения ударов по территории России, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

По его словам, появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что США предоставляют Киеву информацию для нанесения ударов по России, являются абсурдом. Райдер добавил, что не располагает информацией о том, что Украина проводила подобные операции. Этот вопрос он переадресовал Киеву, передает ТАСС.

Представитель Пентагона указал, что США не находятся в состоянии войны с Россией, а лишь помогают Украине.

Напомним, в Брянской области украинские диверсанты напали на местных жителей, погибли два человека. В ФСБ позже сообщили, что напавших выдавили на территорию Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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