Бастрыкин направил группу следователей на место нападения украинских террористов
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских диверсантов в Брянской области, информирует пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил следователям, включая криминалистам и экспертам, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Напомним, во время нападения украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент РФ Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
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