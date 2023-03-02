 

Бастрыкин направил группу следователей на место нападения украинских террористов

02.03.2023, 22:35, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских диверсантов в Брянской области, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил следователям, включая криминалистам и экспертам, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

Напомним, во время нападения украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент РФ Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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