Мнение: Закон против призрака Навального

Вчера всё-таки ввели в действие новое правило – что каждый собственник теперь по умолчанию (!) как бы засекретил информацию из реестра недвижимости о своих квартирах и комнатах, и чтобы сделать ее снова доступной для всех через интернет, он должен специально пойти на ГосУслуги и оставить там специальное «разрешение» – я, мол, не против того, чтобы данные о моей недвижимости были доступны онлайн. Такова «поправка», которую приняли депутаты ГД, в Закон о ГосРеестре.

Поражает все-таки, насколько тупа и аморфна масса так называемых «российских граждан». Ведь ежу понятно, зачем депутаты озаботились такой «поправкой». Причина ровно одна: они хотят максимально затруднить работу будущих «навальных» – даже несмотря на то, что первичный Навальный сидит в тюрьме, надежно законопаченный туда минимум на 10 лет. Но – очень уж он напугал их всех своими расследованиями. Слишком, мол, просто всё оказалось: заходишь в ЕГРН, да и черпаешь оттуда пригоршнями самый забойный компромат на всех: на министров, на депутатов, на мэров, на госбанкиров с их любовницами (как на Костина с Наилей Аскер-заде), даже, страшно сказать – на генералов ФСБ! У всех ведь у них непременно обнаруживается не двушка в хрущевке, а хоромы в лучших домах Москвы и других республик. Сразу же и вопросы готовы, которые, конечно, ничего не стоят, но которые неприятно слушать – мол, как это, ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, вы ж всю жизнь на госслужбе – откуда у вас недвижимости на миллиарды рублей? Мужик на улице подарил?

И вот, под шумок СВО и «борьбы с Западом», эту бойницу прикрыли. И плевать, что параллельно дико осложнили жизнь всем тем, кто продает и покупает недвижимость – поскольку теперь уже не проверишь, какая квартира чья, и, соответственно, случаев мошенничества наверняка станет много больше. Плевать также и на то, что вообще-то сама идея ЕГРН (Единого Государственного Реестра Недвижимости) в принципе ПОСТРОЕНА на открытости информации: ведь именно поэтому стало возможным, что граждане даже при крупных сделках доверяли обычным «выпискам из реестра» – без печати и подписи, просто отпечатанным на принтере! Потому что все знали – проверить, так ли это, можно в любую секунду, выписка нужна ДЛЯ СПРАВКИ, не более того…

Теперь будет всё не так, рынок недвижимости откатывается примерно на 20 лет назад. Но какое до этого дело депутатам? Зато члены правящей ОПГ чувствуют себя в еще большей безопасности от писак-журналистов и от «борцов с коррупцией» – ныне, присно и вовеки веков. Правильно тут пишет Несмиян – азиатская деспотия как она есть. Быдлу много знать не положено – пусть сопит в тряпочку и тихо радуется, что хотя бы на войну завтра не отправляют.