На юго-востоке Москвы парень облил бензином и поджег знакомого

Стало известно об инциденте, который произошел на юго-востоке российской столицы. Сообщается, что молодой человек облил знакомого бензином и поджег в квартире на Ферганской улице.

По данным телеканала “360”, оба находившиеся в квартире гражданина были в неадекватном состоянии. Информация была передана в правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются.