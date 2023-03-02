На юго-востоке Москвы парень облил бензином и поджег знакомого
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Стало известно об инциденте, который произошел на юго-востоке российской столицы. Сообщается, что молодой человек облил знакомого бензином и поджег в квартире на Ферганской улице.
По данным телеканала “360”, оба находившиеся в квартире гражданина были в неадекватном состоянии. Информация была передана в правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются.
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