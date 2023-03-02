Кудрявые стрижки на волосы средней длины: 10 трендовых вариантов на весну 2023 года

Весной 2023 году в тренде кудрявые стрижки средней длины, и о самых популярных из них пойдет сегодня речь. С их помощью можно изменить внешний вид и улучшить свои натуральные кудри. Кроме того, такие стрижки удобны и просты в уходе.

Какая стрижка лучше всего подходит для кудрявых волос

Вьющиеся волосы, если они не очень короткие, обычно стригут слоями, чтобы еще больше подчеркнуть их текстуру и сбалансировать объем. Кудрявые волосы должны выглядеть легкими, а, как известно, многослойность уменьшает вес и придает им больше подвижности.

Что касается волос средней длины, в этом случае отлично подойдет большинство стрижек боб, а также лохматые прически, волосы до ключиц или длина миди, представляющая собой нечто среднее между короткими и длинными. Для тех, кто хочет небольших изменений, волосы длины миди с более короткими прядями спереди будут лучшим выбором.

Как носить кудрявые волосы

Красота локонов завораживает, но при этом нужно очень тщательно выбирать стрижки, потому что не все из них подходят для кудрявых волос и позволяют получить желаемый результат.

Вьющимся и кудрявым волосам требуется максимальное увлажнение, влажное расчесывание, естественное высыхание волос или использование диффузора, а также использование определенных продуктов для ухода за вьющимися волосами

Когда стричь кудрявые волосы

Кудрявые волосы нет необходимости подстригать так часто, как прямые или волнистые. Специалисты рекомендуют стричь кудрявые волосы примерно три раза в год или каждые четыре месяца.

Как расчесать кудрявые волосы

Если волосы кудрявые, следует избегать вытирать их полотенцем, а также использовать горячие инструменты, такие как утюжок или щипцы. Расческа при кудрявых волосах должна стать лучшим союзником, когда дело доходит до их распутывания.

Итак, вот несколько стрижек для кудрявых и вьющихся волос, которые идеально подходят для средней длины (от самых коротких до самых длинных).

С более короткими прядями спереди

Один из самых распространенных вариантов для кудрявых волос — это стрижка до плеч с более короткими прядями спереди, обрамляющими лицо. Сделав такую стрижку, получится убрать немного объема и придать волосам больше подвижности. Это хороший вариант для очень густых волос.

С длиной волос миди

Это удобная и универсальная длина, которая идеально подходит для тех, кто не хочет полностью отказываться от достаточно длинных волос. Они находятся чуть ниже ключицы, что позволяет носить самые разные прически.

Длинный боб

При этой стрижке длина волос бывает чуть ниже плеч. Если хочется добавить челку, лучше отдать предпочтение длинной шторке.

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Чешуйчатая стрижка

При кудрявых волосах можно выбрать чешуйчатую стрижку, которая увеличивает объем в средней части лица и уменьшает его по направлению к шее. Стрижка смотрится стильно и визуально омолаживает.

Шегги

Шегги создает своего рода градиент, который переносит практически весь объем на макушку, сглаживая бока. В 2023 году в тренде шегги с челкой и в более длинных вариантах.

Клавикат

Так называют стрижки длиной до ключицы. Благодаря такой длине и небольшому наклону вперед она хорошо подходит женщинам с любым типом лица и волос. В этом году она будет меньше по объему спереди и более объемной сзади.

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Кудрявый боб

Если боб сам по себе является современной омолаживающей стрижкой, то на кудрявых волосах он становится одним из самых главных трендов этого года. Если локоны очень хорошо очерчены, следует сгладить кончики или сделать длинные слои. Если локоны, наоборот, слабо очерчены, лучше всего подойдет прямая стрижка, подчеркивающая объем волос.

Пушистый боб

Боб средней длины с пышной укладкой обеспечивает дополнительный объем и создает беззаботный вид. Многослойная стрижка обеспечивает получение локонов, которые идеально сочетаются друг с другом.

Лохматый боб

Эта стрижка вобрала в себя лучшее от боба и шегги, поэтому она является наиболее универсальной и подходит женщинам всех типов. Слои эффектно обрамляют лицо и придают завиткам нужную глубину.

Без челки

Чтобы получить удобную для ношения прическу и одновременно шикарный вид, лучше выбрать стрижку средней длины без челки. Великолепно смотрится микробоб без челки на вьющихся волосах. За этой стрижкой легко ухаживать, а выглядит она очень стильно.