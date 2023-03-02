WSJ – выводы американской разведки о «гаванском синдроме» вряд ли удовлетворят его жертв, особенно в ЦРУ и Госдепе

Американское разведсообщество пришло к выводу, что «гаванский синдром», от которого за несколько лет пострадали более 1,5 тыс. американских госслужащих, вряд ли был делом рук иностранного противника, пишет The Wall Street Journal. Однако, как отмечает издание, этот вывод вряд ли удовлетворит жертв синдрома, в первую очередь в ЦРУ и разведке.



AP

Болезнь, известная как «гаванский синдром», о которой сообщали сотни находящихся за рубежом американских чиновников, в том числе членов разведсообщества, вряд ли была делом рук иностранного противника, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведки США.

Согласно этому докладу, американские спецслужбы не обнаружили «достоверных доказательств» того, что какой-либо иностранный противник обладает оружием или устройством для сбора разведданных, способным вызвать подобные травмы.

В докладе, основные выводы которого были опубликованы Офисом директора национальной разведки, не указывается причина широкого спектра симптомов, о которых сообщили более 1500 американских госслужащих с момента выявления первых случаев заболевания в Гаване в конце 2016 года.

Но в документе говорится, что эти симптомы, вероятно, были вызваны комбинацией факторов, в том числе ранее существовавшими заболеваниями, обычными болезнями и окружающей средой.

«Мы не можем установить связь между иностранным противником и каким-либо инцидентом», — заявил сотрудник американской разведки, знакомый с новой аналитикой.

«Гаванский синдром», который в американском правительстве называют «аномальными медицинскими инцидентами», представляет собой набор необъяснимых симптомов, впервые пережитых американскими дипломатами в Гаване, Куба.

Пострадавшие сообщили о ряде симптомов, в том числе о головокружениях, головной боли, усталости, тошноте, чувстве тревоги, когнитивных трудностях и потере памяти различной степени тяжести.

В некоторых случаях дипломаты и сотрудники разведки покидали действительную службу из-за осложнений, вызванных этим заболеванием.

С конца 2016 года подобные случаи были зарегистрированы в 96 странах по всему миру.

По словам американских чиновников, опубликованные в среду выводы — это результат многолетнего расследования, в котором участвовали сотни сотрудников разведслужб, а сбор разведданных проводился по всему миру.



Но эти выводы, как отмечает The Wall Street Journal, вряд ли удовлетворят жертв синдрома, в первую очередь в ЦРУ и Госдепартаменте, которые говорят, что федеральное правительство игнорировало или преуменьшало их жалобы на здоровье и медлило с лечением.