Кто совершил теракт?

Брянскую область, вероятно, атаковали россияне, участвующие в боях на стороне Украины. Но они отрицают стрельбу по мирным жителям.

Сегодня около 8.30 мск жители находящихся на границе с Украиной сел в Брянской области услышали звуки выстрелов. По их словам, это было похоже на одновременную стрельбу из артиллерийских орудий и автоматов. При этом на протяжении трех часов СМИ никакой информации об атаке не публиковали, лишь в 11.32 мск о происходящем сообщило пропагандистское издание Readovka.

А дальше провластные telegram-каналы и журналисты начали наперебой рассказывать подробности инцидента. По официальной версии, подтвержденной губернатором Брянской области Александром Богомазом, на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), притом многочисленная — до 50 человек. Диверсанты, по сообщениям официозных СМИ, атаковали села Сушаны и Любечане, где взяли заложников: четыре человека в Сушанах и шестерых — в Любечанах. При этом ни о каких требованиях, которые выдвигались бы, не сообщалось.

Кроме того, диверсионная группа якобы атаковала школьный автобус, убив водителя и ранив одного из троих находившихся в салоне учеников. При этом изначально сообщалось, что пострадала девочка, получившая ранение в спину. В СМИ даже появилась информация о ее гибели: якобы она умерла в больнице. Но эти сведения опровергли власти региона, заявив, что девочка жива и ее состояние стабильно. Затем история приняла новый поворот: издание Baza заявило, что ранение получила не девочка, а мальчик, и что даже раненый он помог девочкам укрыться в лесу.

А уж совсем противоречивой ситуация стала, когда с официальным заявлением о произошедшем выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, атаке подвергся не школьный автобус, а «Нива».

«Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Что там сидят дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь», — пояснил президент РФ. Атаку на Брянскую область он квалифицировал как теракт.

Позже слова президента подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов, заявивший, что атакована была именно «Нива», а не школьный автобус. При этом он зачем-то сказал, что информацию о школьном автобусе распространяли украинские СМИ, хотя сообщения о нем публиковались как раз в российских официозных изданиях.

Неоднозначной оказалась и реакция украинской стороны. Сначала командование группировки войск «Север» вооруженных сил Украины заявило, что им ничего не известно об атаке на Брянскую область, и назвало произошедшее провокацией с целью «дискредитировать украинскую армию». Затем и

советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что произошедшее в Брянской области — провокация.

Однако в то же время появилась видеозапись, на которой двое мужчин с флагом «Русского добровольческого корпуса» (это формирование принимает участие в боях на стороне Украины) заявляют, что именно их группа зашла в Брянскую область. В качестве доказательства они указали на здание фельдшерско-акушерского пункта в Любечанах. При этом, по их словам, никакого насилия по отношению к мирным жителям они не применяли.

На видео предположительно националист Денис Никитин. Скриншот

Мужчина, делающий заявление на видео, очень похож на националиста Дениса Никитина — гражданина России, с 2015 года проживающего в Украине. Он действительно является основателем «Русского добровольческого корпуса».

ФСБ РФ еще в 12.40 мск заявила, что совместно с военными «проводит мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Однако через два часа источник ТАСС сообщил, что диверсанты сумели покинуть Брянщину. «На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории», — пояснил собеседник агентства.

Словом, в ситуации с атакой на Брянскую область пока больше вопросов, чем ответов. А главный вопрос, который определит жизнь российского общества, вероятно, будет рассмотрен на заседании Совета безопасности РФ завтра, 3 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что «не знает, будет ли изменен в связи с событиями в Брянской области статус специальной военной операции».

Иван Жилин,

спецкор

P.S.

Во время подготовки материала к публикации стало известно, что число жертв атаки на село Любечане возросло до двух.

—