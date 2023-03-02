 

Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине

02.03.2023, 21:12, Новости дня
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Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – сообщила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.

Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.

До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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