Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции увеличилось до 57 человек

Количество жертв столкновения поездов в Греции выросло до 57 человек, об этом заявили в пожарной службе страны, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

К данному моменту насчитывается 57 погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

Между тем информационный портал ieidiseis.gr заявил, что объявивший об отставке из-за катастрофы министр транспорта страны Костас Караманлис получил шпаргалку о том, как уйти от вопросов СМИ о катастрофе. Ее вместе с заявлением об отставке случайно разослали прессе.

В подсказке есть рекомендация для избегания вопросов о происшествии, в крайнем случае министру советуют прикрыться «памятью погибших людей».

«Похоже, что пиар имел и имеет большое значение для этого правительства. Даже в такие трагические моменты», – указал портал.

Напомним, новым министром инфраструктуры и транспорта страны назначили министра Йоргоса Герапетритиса. Отставка произошла из-за катастрофы пассажирского поезда. До этого сообщалось о 40 погибших.

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