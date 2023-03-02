Мнение: Антикитайский план Трампа, Китай открывается для россиян и начало запрета ТикТока

1. Дональд Трамп будет бороться за кресло президента США. Краеугольный камень его предвыборной программы – торгово-экономическая война с Китаем (ссылка):



Трамп представил первую предвыборную программу. Он обещает вести радикально новую торговую политику – основанную на “меркантилизме 21-го века” и “патриотическом протекционизме”.

Трамп хочет ввести универсальную тарифную систему на весь импорт в США. И привязать размер тарифов к колебаниям курсов валют в других странах. По мере того, как тарифы будут повышаться, налоги на бизнес внутри США будут снижаться – поддерживая американского производителя.

Особый упор сделан на Китае. Трамп предлагает за четыре года полностью отказаться от импорта в США всех критически важных товаров из Поднебесной – от металлургии и электроники до медикаментов. И ввести ограничения для корпораций в США, которые ведут бизнес в Поднебесной – заставляя их постепенно уходить с китайского рынка.

План Трампа выглядит амбициозно. Правда, с его реализацией могут обстоять проблемы. Ведь товарооборот США с Китаем, вопреки всем торговым войнам, достиг рекордного значения в 690 миллиардов долларов. А американские корпорации столкнулись с серьёзными проблемами при релокации своих предприятий в Индию и другие страны.

Торговый дефицит США в прошлом году тоже стал рекордным – достигнув почти триллиона долларов. Из этой суммы под 400 миллиардов приходятся на один только Китай – который нарастил экспорт продукции в США на 8% за 2022 год.

Нынешняя демократическая администрация Байдена тоже готовится к войне с Китаем, но другого типа — к горячей прокси-войне по типу той, которую США ведут против нас на Украине. В качестве Украины против Китая должен будет выступить его мятежный регион, Тайвань. Вместе с тем, пока что это всего лишь предвыборная болтовня. На практике, полагаю, США в любом случае попытаются одновременно атаковать Китай и через тарифы, и через поставку оружия боевикам.

2. Поездки в Китай, — и туристические, и деловые, — становятся немного проще для россиян (ссылка):



Китайская Народная Республика смягчила правила въезда для российских туристов с 1 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство КНР в РФ.

Согласно обновленному протоколу, теперь въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники освобождены от обязательной сдачи ПЦР-теста. Вместо него соотечественники могут предоставить результат исследования на антиген, полученный не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. Также россиянам необходимо заполнить онлайн декларацию здоровья.

«С 1 марта пассажирам прямых рейсов из России в Китай разрешено использовать тесты на антигены (в том числе самотестирование) вместо ПЦР-тестов», — рассказали в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что решение об ослаблении коронавирусных ограничений было принято властями республики в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

3. В США уже начали потихоньку запрещать китайские соцсети (ссылка):

США преувеличивают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют государственной властью в целях подавления иностранных компаний, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Ее цитирует Reuters.

Так она отреагировала на поручение администрации президента США федеральным учреждениям удалить приложение TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней.

«Мы решительно выступаем против этих неправильных действий», — добавила Мао Нин.

Ранее многие государственные учреждения в США уже запретили использование TikTok. Это связано с опасениями, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американцами.