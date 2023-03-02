 

Раскрыты подробности состояния ведущей Вербицкой после аварии с грузовиком

02.03.2023, 20:35, Разное
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2 марта телеведущая Лариса Вербицкая попала в аварию в Москве. По данным, которые оказались в распоряжении прессы, ДТП произошло на Профсоюзной улице.

Стали известны некоторые подробности состояния Вербицкой после случившегося. Как сообщает Пятый канал, веущая отказалась от госпитализации. При этом медики осмотрели 63-летнюю Вербицкую на месте аварии. Стоит отметить, что сама ведущая также пока никак не комментировала инцидент.


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