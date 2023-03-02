От текстуры зависит конечный результат: какие румяна сегодня в моде и как выбрать лучший для своей кожи продукт

Если при создании мейкапа вы пользуетесь румянами, наверняка уже привыкли к определенной текстуре. Возможно, пришло время рассмотреть и другие варианты румян. Быть может, какие-то из них вам подойдут больше.

Эта рекомендация особенно верна, если вы выбрали подходящую вам текстуру еще несколько лет назад, когда на полках были только прессованные румяна. Сегодня выбор стал более разнообразным.

Сухие прессованные

Классический вариант румян – сухие прессованные, которые удобнее всего взять с собой и в случае необходимости поправить макияж вне дома. Сухие прессованные румяна удобнее всего наносить кисточкой – всего пара движений, и лицо обретает свежесть.

Если вы приобретаете такие румяна, скорее всего, вам придется купить еще и удобную кисточку. Сухие румяна хорошо подходят для тех девушек и женщин, у которых нормальная или комбинированная кожа. Если же кожа склонна к сухости, нанесение прессованных румян может лишь усугубить ситуацию. Но, если вы привыкли пользоваться именно таким вариантом косметики, улучшить ситуацию можно с помощью специальных питательных кремов.

Запеченные

Запеченные румяна смотрятся привлекательно, а изготавливаются по специальной технологии, благодаря чему и обретают свойственную им текстуру. Запеченные румяна позволяют добиться эффекта мерцания, шелковистости и насыщенности цвета. Если вы не любите матовый финиш, запеченные румяна для вас. Они станут идеальным продуктом для создания сияющего макияжа. Нанесение таких румян осуществляется кистью поверх тональной основы или пудры.

Шарики

С помощью румян в виде шариков можно придать коже естественный румянец. Такие румяна тоже имеют сухую текстуру, но в одном продукте содержится сразу несколько оттенков, которые перемешиваются и позволяют получить необходимый цвет. Если вы хотите добиться максимальной естественности, стоит выбирать именно румяна в шариках. Распределение продукта осуществляется пушистой кистью. Расход оказывается экономичным, ведь шарики не пылят, как, например, сухие румяна.

Кремовая текстура

Для обладательниц сухой кожи подходят кремовые румяна. Среди ингредиентов таких продуктов – масляные компоненты, которые и обеспечивают характерную текстуру. Средство плотно ложится на кожу, а румянец при этом выглядит естественно.

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Если у вас нет опыта в нанесении макияжа, скорее всего, придется потренироваться. Кремовые румяна нуждаются в качественной растушевке. Если вы любите эффект сияния, такой продукт вам подойдет как нельзя лучше.

С помощью кремовых румян иногда удается скрыть шелушение кожи, при этом эффекта пересушивания не возникает. Кремовые румяна подходят еще и для зрелой кожи, так как перекрывают небольшие морщинки. Что касается обладательниц жирной кожи, от кремовой текстуры лучше отказаться. Это лишь подчеркнет сальный блеск лица.

Гелевые румяна

Если вы любите эффект естественности, следует обратить внимание на гелевые румяна. Они изготавливаются на силиконовой основе и перекрывают небольшие дефекты кожи. В итоге удается получить легкое мерцание на скулах и щеках.

Если вы любите полупрозрачный финиш, гелевые румяна для вас. Они подходят для девушек и женщин с жирной и нормальной кожей. В составе гелевых румян не содержится масляных компонентов. Такой продукт тоже нужно наносить, немного потренировавшись. Текстура быстро схватывается на поверхности кожи, и нужно успеть растушевать средство.

Румяна-мусс

Если вы не любите перегруженность косметикой, стоит выбрать румяна в виде мусса. Продукт ультралегкий и позволяет добиться мягкого сияния. Румяна-муссы подходят любому типу кожи. Нанесение продукта осуществляется несколькими способами: кистью, спонжем или даже пальцами.

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Такую косметику очень просто использовать, особенно если сравнивать с гелевыми аналогами. Муссы хорошо растушевываются, застывают не так быстро, а после не создают эффекта стягивания.

Румяна-шиммер

Такая разновидность румян популярна среди любительниц сияющего мейкапа. Если в вашей косметичке множество хайлайтеров, бронзеров и пудр с эффектом сияния, стоит приобрести румяна-шиммер.

Это позволяет создать сверкающее покрытие, которое подойдет для повседневного макияжа или создания вечернего образа. Но важно не переборщить с такой косметикой.