 

Чего боялся Омаров? – Личное мнение

02.03.2023, 20:20, Разное
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Крупный бизнесмен Курбан Омаров внезапно признался, что боялся показывать своим подписчикам новенькую Валерию.

«Я же говорил, что вы ее полюбите. Настолько был уверен в этом, что боялся вам ее показывать!», — признался финансовый магнат.


Фото: Соцсети

Аудитория тут же разделилась на два лагеря — не зря Курбан опасался. Одни нахваливают Валерию, другие — вспоминают не к месту Ксюнделя.

К Омарову тут вообще нет вопросов — его любой человек поймёт. Валерия молодая, а Ксюнделя мы все видели и знаем.

«Многие комментаторы отмечают, что Валерия — очень живая и естественная девушка, в отличие от бывшей супруги. К слову, новая избранница моложе Омарова на 22 года, но разница в возрасте не мешает им наслаждаться отношениями и строить совместные планы на будущее», — анализирует ситуацию Пятый канал.

Ну, моложе — не это главное. Важнее, что живая и естественная — с этим не поспоришь.

Конечно, Ксюндель на фоне Валерии проигрывает. Нет, она тоже, слава Б-гу, живая, но характер, как на мой вкус, не очень. Слишком требовательная — так это можно назвать.

Так и представляю, возможно ошибочно, себе картину их жизни. Лежит Омаров на диване, кота дрессирует, никого не трогает. А тут — Ксюндель! Врывается и орёт, что уже всем рассказала, какой он бизнесмен с факсом — иди работай!

Я бы тоже, если честно, сбежала, если бы меня с дивана попытались сбросить. Вообще, как-то не очень люблю всю эту болтовню про личностный рост. Если кому-то нужен рост, то пусть растёт, конечно. А меня — не трогай!

Впрочем, вряд ли Курбан так глубоко размышлял. Валерия просто намного краше.

А вам кто больше нравится для Курбана — Ксюндель или Валерия? Скажите, не ошибся ведь бизнесмен?

Источник: Лена Миро


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