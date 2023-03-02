 

VK выяснил, какой контент чаще всего лайкают в соцсетях

02.03.2023, 20:00, Разное
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Социальная сеть “ВКонтакте” проанализировала, какой контент наиболее часто “лайкают” пользователи. Большинство реакций пришлось на юмористические посты (351 миллион в месяц), творчество (122 миллиона), контент городских сообществ (98 миллионов), фотографии (79 миллионов) и группы онлайн-изданий (69 миллионов).

Отмечается, что женщины в этом более активны, чем мужчины (61% против 39%). Самая популярная возрастная группа пользователей, это 16-24 года, на нее приходится более трети всех “лайков”. Людям старше 55 лет нравится меньше всего отмечать посты “эмоции” – таких всего 10%.

По городам “лайкерам” статистика выглядит так: Москва (14%), Санкт-Петербург (10%) Краснодар (4%) Челябинск (3,9%) и Новосибирск (3,8%).


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