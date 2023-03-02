 

Цены на нефть выросли на ожиданиях по спросу

02.03.2023, 19:51, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг вечером выросли, рынки оценивают перспективы увеличения спроса со стороны Китая, следует из данных торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,39%, до 84,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,64%, до 78,19 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 19:31 мск, стоимость Brent поднималась на 0,82%, до 85 долларов за баррель впервые с середины февраля.

Ранее индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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