Банк России решил летом представить новые банкноты 5 тыс. рублей

Банк РФ летом планирует представить модернизированные с улучшенным дизайном и защитой банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

По его словам, модернизированные тысячные и пятитысячные купюры будут представлены летом, у них улучшат дизайн, усовершенствуют защитный комплекс и износоустойчивость, передает РИА «Новости».

Экспертные группы предложили около 30 символов для дизайна купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На тысячной купюре могут появиться Нижегородский кремль, здание Госбанка или памятник Максиму Горькому, а на пятитысячной — панорамный вид Екатеринбурга.

Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения. Подавляющая часть таких банкнот выйдет из активного оборота ориентировочно к 2035 году.

Ранее гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году.

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