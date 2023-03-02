 

У завода «Москвич» образовался палаточный городок из первых покупателей

02.03.2023, 19:33, Разное
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В связи с завтрашним началом продаж нового «Москвича» возле завода образовался палаточный городок – покупатели с нетерпением ждут возможности приобрести новинку.

Молодой человек по имени Евгений из подмосковных Химок продает первое место в очереди на Avito за 10 тысяч рублей.

– Я тут уже неделю живу, – говорит он. – Предложений пока не поступало, но я не отчаиваюсь.

Также Евгений сообщил, что денег на покупку автомобиля у него пока нет, но он не теряет надежды – если он будет продавать по одному месту в очереди при выходе каждой новой модели, то сможет купить «Москвич» ориентировочно через 118 лет. Другие жители палаточного городка тоже признались, что заняли места с целью перепродажи.

– В новостях говорят, что новый «Москвич» всем очень понравился, даже американцам, не говоря уже про болгар и китайцев. Странно, что пока нет ажиотажа, но завтра тут наверняка будет огромная очередь, – сказал один из них.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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