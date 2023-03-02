 

France 24 – греки требуют ответа от виновников железнодорожной катастрофы

02.03.2023, 18:47, Разное
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Расследование и отставки в правительстве, последовавшие за железнодорожной катастрофой, унёсшей жизни десятков человек в Греции, не удовлетворили жителей страны, которые в гневе требуют привлечь виновников трагедии к ответственности, пишет France 24. Как передаёт телеканал, никаких заявлений от итальянской компании, владеющей греческими железными дорогами, пока не последовало.

Начальник железнодорожной станции города Лариса, признавший, что его вина была следствием человеческого фактора — так он назвал ошибку в регулировании движения поездов, стоившую жизни десяткам человек, — предстанет перед следствием в Ларисе. Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис подал в отставку. Кроме того, премьер-министр выступил с обращением к нации, чтобы снова попытаться объяснить, что ответственные за катастрофу будут найдены. Но грекам этого недостаточно.

Почему? Да потому, что никаких заявлений — ни слова — не прозвучало от итальянской компании, выкупившей греческую железнодорожную сеть в 2017 году, в период, когда в Греции бушевал экономический кризис, и полным ходом шёл процесс приватизации. Итальянцы совершенно не занимались греческими железными дорогами: никакой модернизации не проводилось.

Внезапно оказалось, что железные дороги, как и поезда, обветшали. Пассажиры, часто путешествующие по этой ветке, уверяют, что каждый раз поезда опаздывали на час-два. Однако на сей раз это стоило жизни десяткам человек. Разумеется, жители Греции, политики и руководство разгневаны. От виновных потребуют ответа — во всяком случае, премьер-министр заверил в этом.  

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.

 


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