 

Житель Калифорнии в течение одного часа побывал в 4-х авариях

02.03.2023, 18:38, Разное
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Житель Калифорнии пострадал в 4 авариях. Сообщается, что все они случились в течение одного часа.

32-летний житель возвращался домой с работы, когда столкнулся с метелью. Чтобы пропустить встречный автомобиль, он съехал на обочину, но повредил переднюю шину. Он ждал эвакуатор, когда в его автомобиль врезался другой. Мужчина получил травму руки, когда в него врезалась машина. Ему оказывали медицинскую помощь, а затем в него врезался другой автомобиль, который на скорости поднимался вверх по холму. Пострадавший оказался зажат между этими двумя ТС.

Медики быстро прибыли на место происшествия и собирались доставить его в больницу. Однако машина скорой помощи попала в аварию. Позже житель все же был доставлен в больницу, где ему обработали травмированную руку, после чего его отпустили.


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