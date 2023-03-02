Житель Калифорнии в течение одного часа побывал в 4-х авариях

Житель Калифорнии пострадал в 4 авариях. Сообщается, что все они случились в течение одного часа.

32-летний житель возвращался домой с работы, когда столкнулся с метелью. Чтобы пропустить встречный автомобиль, он съехал на обочину, но повредил переднюю шину. Он ждал эвакуатор, когда в его автомобиль врезался другой. Мужчина получил травму руки, когда в него врезалась машина. Ему оказывали медицинскую помощь, а затем в него врезался другой автомобиль, который на скорости поднимался вверх по холму. Пострадавший оказался зажат между этими двумя ТС.

Медики быстро прибыли на место происшествия и собирались доставить его в больницу. Однако машина скорой помощи попала в аварию. Позже житель все же был доставлен в больницу, где ему обработали травмированную руку, после чего его отпустили.