 

Евродепутат от Литвы Кубилюс предсказал вступление Украины в ЕС к 2029 году

02.03.2023, 18:25, Новости дня
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Украина может войти в состав Европейского союза (ЕС) к концу десятилетия, сообщил литовский экс-премьер и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны проходить также, как и с Литвой и Польшей, обе этих страны проводили переговоры по три-четыре года, сообщил Кубилюс в интервью украинским СМИ, передает «Газета.Ru».

В случае, если переговоры будут идти «в хорошем темпе», то к 2029 году страна уже сможет участвовать в выборах Европарламента как полноценный член ЕС, сказал евродепутат.

При этом киевскому режиму и Евросоюзу предстоит проделать много работы, Брюсселю придется проявить политическую волю для принятия Украины в ЕС.

Напомним, руководители государств и правительств ЕС  на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в объединение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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