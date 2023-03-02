Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»

Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.

Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.

Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи РФ в Африке заставили Францию нервничать.

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