 

Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»

02.03.2023, 18:25, Новости дня
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Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.

Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.

Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи РФ в Африке заставили Францию нервничать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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