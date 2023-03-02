Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»
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Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.
Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.
Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи РФ в Африке заставили Францию нервничать.
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