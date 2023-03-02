Депутаты устроили потасовку в парламенте Грузии из-за «российского» закона об иноагентах

Драками, криками, свистом и взаимными оскорблениями сопровождаются в четверг первые комитетские слушания по предложенному движением «Сила народа» законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиция и ее сторонники ломают столы и стулья в зале, где проводятся слушания, свистят и призывают своих сторонников к парламенту, называя законопроект «российским», а депутатов из «Силы народа» и правящей «Грузинской мечты» – «рабами России».

Инициаторы отмечают, что предложенный законопроект является переводом аналогичного американского, который был принят в 1930-х годах.

ЕС и США призывают Грузию отказаться от рассмотрения законопроекта, а президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.

Оппозиционные депутаты пытаются ворваться в кабинет спикера Шалвы Папуашвили, охрана их не пускает.

«Содержание этого закона – российское. Не допустим новой советизации страны! Этот законопроект является диверсией против европейского будущего Грузии!» – сообщила депутат от оппозиции Анна Нацвлишвили.

В ответ председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности иностранного финансирования. По его словам, акцент будет делаться на поступлении финансов от «враждебных Грузии государств».

Также, сказал он, необходимо детально изучить источники финансирования «экстремистских религиозных организаций».

«Не следует делать акцент на западном финансировании» при рассмотрении законопроекта, отметил Николоз Самхарадзе.

Ранее в четверг основанное арестованным экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили оппозиционное «Единое национальное движение» объявило о создании «Реестра агентов влияния РФ в Грузии».

—