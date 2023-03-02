 

По программе реновации с начала 2023 года расселили 44 ветхих дома

02.03.2023, 17:45, Разное
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В расселенных домах проживало около пяти тысяч человек. Больше всего таких зданий расположено в Юго-Западном, Восточном и Северном административных округах, уточнил заместитель мэра.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с начала текущего года расселено 44 здания в 30 районах. На их месте построят новое жилье, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.

В 2022 году в эксплуатацию ввели 45 домов для переселенцев, построено 600 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего новостроек появилось на севере и юго-западе столицы.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 домов. Первые переселенцы получили новые квартиры в 2018 году.

Для возведения нового жилья подобрано 525 стартовых площадок. В настоящее время ведется строительство 169 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

Переселенцы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни. Они продолжают пользоваться теми же станциями метро, магазинами, социальными объектами и местами отдыха.

Квартиры предоставляются с полной отделкой класса комфорт. Переселенцам достаточно перевезти вещи.


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