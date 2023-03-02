И никогда не покрывается льдом: загадочное озеро Иссык-Куль, почему там надо побывать и во сколько обойдется путешествие

Уникальное озеро Иссык-Куль расположено в горном хребте Тянь-Шаня, его называют жемчужиной Киргизии. От необыкновенных пейзажей дух захватывает: отвесные скалы, глубокие ущелья, водопады с белоснежными шапками пены, луга, степи и пустыни. Если вы еще не решили, куда поехать на летние каникулы, попробуйте отправиться не на запад, а на восток. Не пожалеете.

“Глаз Земли”

Озеро Иссык-Куль имеет в народе и другое название – “Глаз Земли”, которое дал ему легендарный космонавт Леонов, видевший голубую гладь из космоса. С местных наречий название де переводится как ” Теплое озеро”, потому что внушительная толща воды просто не успевает охладиться за короткий зимний период, который в Киргизии, кстати, не является таким уж морозным. Льда здесь вы не увидите никогда. Вода в озере наполнена редкими минеральными веществами, которые только накапливаются, поэтому на вкус вода солоноватая. К водам приезжают с целью лечения различных физиологических проблем, депрессии.

Кстати, на озере обитают великолепной красоты розовые фламинго.

Легенда

О происхождении Теплого озера вам местные жители и, конечно, гиды, расскажут интересную историю. Высоко-высоко в горах, в своем недоступном замке жил когда-то хан, имевший славу беспощадного тирана. На склоне лет привлекла его внимание одна прекрасная девушка, и ее он, конечно, решил забрать себе. Сделанное предложение было девушкой отвергнуто, поэтому ее однажды ночью просто украли и насильно поселили в гарем. Гордая красавица не стала мириться с судьбой и выпрыгнула из окна в пропасть. Природа вздрогнула от такого несчастья, земля разверзлась и поглотила замок вместе с ханом и его придворными. Могучие потоки устремились к ущелью и затопили местность, чтобы не осталось от хана даже воспоминаний. Так появилось озеро Иссык-Куль.

Достопримечательности

Но местность привлекает не только озером и источниками. Здесь много археологических памятников истории. Например, дача Леонида Брежнева, построенная специально для него, которую он посетил всего лишь один раз.

Обязательно съездите к красным горным хребтам, которые местные жители называют “Семь быков”, потому что гряда похожа на скот, расположившийся к отдыху у водопоя. Вообще, каждая природная достопримечательность здесь окутана легендами и мифами. Вот и семь кроваво-красных скал, это не загадка природы, а всего-навсего семь быков, которых не смогли поделить поровну после смерти отца сыновья. Колдун превратил быков в горные хребты, чтобы они никому не достались.

Среди местных памятников обратите внимание на древнюю ставку Тагай-бия, человека, которого историки называют отцом киргизской государственности. Недалеко находится золотой рудник “Кумтор”, у подножия горы стоит памятник Юрию Гагарину, который приезжал сюда.

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Кулинария

Какое же путешествие без местной еды. Она занимает особое место в сердце каждого местного жителя. Например, когда выбирают невесту, перво-наперво узнают, умеет ли она готовить. Кухня состоит в основном из мяса, баранины и говядины, риса, овощей, пряностей, чая с молоком или медом. Обязательно загляните на обед в небольшое кафе или юрту, где обедают местные. Там еда самая вкусная, порции щедрые, хозяева дружелюбные.

Как добраться

Прежде всего нужно приехать в Бишкек. Из Москвы и Санкт-Петербурга самолеты летают регулярно. Ближайший город к Бишкеку – Балыкчи, от него до Иссык-Куля рукой подать. Если хочется посмотреть озеро одним днем и вернуться – это лучшее решение. Если хотите поваляться на пляже, тогда вам нужно ехать в Чолпон-Ату.

Там создана вся туристическая инфраструктура с полноценным отельным отдыхом. На пляже чистая вода, песок, но с восточной стороны чистота воды исчезает из-за глинистого дна. Для путешествий можно брать на прокат автомобиль, можно воспользоваться такси и автобусами, да и частники никуда не делись, довезут вас до нужного места с ветерком, только назовите адрес. Стоимость маршрутки около 300 рублей, такси – от 600 рублей.

Арендовать жилье можно как через специальные агрегаторы, так и на месте. У озера очень много отелей, гостевых домиков, хостелов, комнат, юрт. Можно выбрать самое экзотическое. Стоимость ночи начинается от 3 тысяч рублей.