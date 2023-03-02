“Я не вынесу, если он бросит меня”: мысли, которые крадут молодость и красоту и как с ними бороться

Нет на свете людей, которые бы не мечтали о продлении молодости и привлекательности. Нередко все их старания, направленные на достижение этой цели, могут быть сведены к нулю. Это происходит из-за… неправильных мыслей. Об их материальности сказано и написано немало, но нелишним будет напомнить: следите за своими помыслами. Иногда даже малозначительные упреки в свой адрес могут нанести ущерб вашей молодости и красоте.

Негативные мысли

То, что нашу реальность формируют мысли, – это доказанный факт, но ведь тело человека, его физическая оболочка – тоже реальность, и на нее можно влиять. Вы задумывались когда-нибудь, какие мысли приходят вам в голову, когда ночью не можете уснуть? Что не дает вам спокойно погрузиться в сон? Возможно, вас беспокоит, что ребенок стал учиться хуже, на работе очередной аврал, муж стал задерживаться по вечерам, не устраивает свой внешний вид и вы убеждаете себя: «Я старая». И так может продолжаться полночи.

Что происходит утром? Выясняется, что тяжелые мысли забрали не только полноценный сон, но и красоту: лицо осунулось, под глазами темные круги, а кожа стала землисто-серого цвета. Негативные мысли не дают покоя и днем. Они портят настроение, глаза теряют блеск. Вы стареете — вот уже у глаз появилась сеточка морщин… Дальше все развивается по известному сценарию: нам все меньше нравится то, как мы выглядим. И чем больше мы думаем об этом, тем быстрее стареет наше отражение в зеркале.

Случайные мысли

Хоровод случайных мыслей в голове отбирает жизненную энергию. При этом можно думать, о чем угодно, а не только о своих проблемах и о том, что «вы старая». Фрирайтинг – это отличный способ избавиться от мысленного «мусора» в голове.

Возьмите лист бумаги и запишите все, что в этот момент придет на ум. Во время фрирайтинга вы избавляетесь от всего наносного, ненужного, что может вас старить. Запишите этот поток мыслей, а затем порвите или сожгите лист. Поток ненужных мыслей можно предотвратить. Откажитесь от сплетен, пустых разговоров, обсуждения новостей, которые не имеют для вас принципиального значения. Все это порождает мысленный «мусор».

«Я толстая и некрасивая»

Откажитесь от этой установки. Недавно норвежские ученые доказали, что такие мысли провоцируют набор веса. Нередко критика своего неидеального силуэта провоцирует переедание. Таким образом, достигается противоположный эффект.

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Не думайте о своих внешних недостатках. Довольно часто такие претензии к себе сильно преувеличены. Прежде всего, вы являетесь разносторонней личностью, а не набором цифр и сантиметров. Научитесь ценить и уважать себя и свое тело.

«Научиться чему-то новому я не способна»

Вы действительно так считаете? А вы пытались освоить что-то новое? Такими обобщениями вы перекрываете возможности для личностного роста. Трезво и непредвзято проанализируйте возможности и начинайте очень медленно, шаг за шагом двигаться к своей мечте. Верьте в свои силы, и все обязательно получится.

«Никто меня не полюбит»

Вы часто пытаетесь убедить себя в этом? Это ложное обобщение, которое нацелено против вас. Такая мысль подобно магниту притягивает к вам одиночество и не позволяет другим лучше узнать и полюбить вас. Такой настрой превращает вас в серую застенчивую мышку, которая сторонится общества и старается избегать внимания со стороны окружающих.

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«Я не вынесу, если он меня бросит»

Прежде всего, гоните от себя мысль, что когда-то вам придется расстаться с возлюбленным. Расставание никому не приносит ни радости, ни заряда оптимизма. Это тяжелый для обеих сторон процесс, хотя и не смертельный. Более того, в некоторых случаях оно может быть полезным, к примеру когда речь идет о токсичных отношениях.

Не стоит преувеличивать масштаб трагедии. Лучше представьте, какие горизонты перед вами открываются после нее.

«Я бы все изменила, если бы имела такую возможность»

То, что произошло, осталось в прошлом, и его уже не изменить. Наверное, каждый человек, вспоминая то, что с ним уже случилось, думает, как можно было поступить в той или иной ситуации, чтобы результат был иным. Решение, которое вы приняли в прошлом, скорее всего, было наиболее оптимальным для вас в тот момент, хотя сейчас оно кажется вам спорным. Но ведь вы точно не желали себе худшего, не так ли?

Самобичевание

Немало женщин с детства привыкли искать у себя недостатки и подвергать себя нещадной критике. В этом виновны родители, которые постоянно сравнивали девочку с другими детьми, как правило, не в ее пользу.

Самобичевание — это тоже негативные мысли, которые отравляют нам жизнь и ускоряют старение. Они имеют четкую направленность – на себя, нелюбимую. Регулярно себя обижая и осуждая, вы добьетесь лишь одного – внешняя оболочка со временем подстроится под такой непривлекательный образ. Однажды, взглянув в зеркало, женщина обнаружит, что незаметно для себя постарела.

Далеко не всегда жизнь соответствует идеалу, который мы рисуем в голове. У нее всегда свой, порой непредсказуемый сценарий. По возможности старайтесь менять то, что вас не устраивает, но не мучайте себя мыслями о вселенской несправедливости.