Суд в Чикаго восстановил в должности предыдущего мэра, несмотря на проигранные выборы

Энгельсский районный суд Чикаго принял решение восстановить в должности мэра города адвоката Лори Лайтфут, которая недавно проиграла выборы.

Это первый в истории города случай, когда его главу утверждают в таком порядке.

Пересмотр результатов произошёл сразу после того, как она заявила, что её не переизбрали «из-за расизма и гендера». Юристы Демократической партии в течение суток подготовили 142 тома с доказательствами, а суд рассмотрел их в течение двух часов и постановил отменить результаты выборов, как «продиктованные соображениями ненависти».

– К сожалению, жители нашего города пока не готовы принимать решения в ходе демократического процесса, – констатировала судья. – Точно так же, как я могу отменить отказ в приёме на работу, продиктованный расовой ненавистью, я отменяю результаты голосования. Следующие выборы пройдут в соответствии с графиком в 2028 году, а пока я рада вновь приветствовать свою старую приятельницу Лори Лайтфут в должности мэра.

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