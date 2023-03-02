 

Суд в Чикаго восстановил в должности предыдущего мэра, несмотря на проигранные выборы

02.03.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Энгельсский районный суд Чикаго принял решение восстановить в должности мэра города адвоката Лори Лайтфут, которая недавно проиграла выборы.

Это первый в истории города случай, когда его главу утверждают в таком порядке.

Пересмотр результатов произошёл сразу после того, как она заявила, что её не переизбрали «из-за расизма и гендера». Юристы Демократической партии в течение суток подготовили 142 тома с доказательствами, а суд рассмотрел их в течение двух часов и постановил отменить результаты выборов, как «продиктованные соображениями ненависти».

– К сожалению, жители нашего города пока не готовы принимать решения в ходе демократического процесса, – констатировала судья. – Точно так же, как я могу отменить отказ в приёме на работу, продиктованный расовой ненавистью, я отменяю результаты голосования. Следующие выборы пройдут в соответствии с графиком в 2028 году, а пока я рада вновь приветствовать свою старую приятельницу Лори Лайтфут в должности мэра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / За ночь восемь городов России лишились памятников Ленину

13.11.22 / “Эта боль бесконечной разлуки”: Лолита довела до слез драматичной историей любви

04.01.23 / Мнение: Польза от праздников, Виндоус для россиян и строительный рекорд-2022

01.02.22 / Дешево, но смертельно

15.09.20 / Мнение: Советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту

13.09.22 / Мнение: Фронт на Осколе. 12.09.2022

10.03.21 / Елизавета II прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

20.12.22 / Сделайте шаг назад и спланируйте следующий: как исправить ошибку, о которой узнало руководство

08.10.21 / Геннадий Зюганов предложил Георгию Романову и его жене провести медовый месяц в Екатеринбурге

08.09.20 / Сторонники теории плоской Земли поплыли искать край света и были арестованы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика