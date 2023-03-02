 

Финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались

02.03.2023, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты финского парламента в большинстве своём проголосовали за вступление страны в НАТО, пишет швейцарский телеканал SRF. Для тех семерых, кто отдал свой голос против, основной причиной для сомнений стал вопрос о ядерном оружии. По финскому законодательству, его размещение в стране запрещено. Впрочем, министр обороны Финляндии подчеркнул, что вопрос о размещении ядерного оружия НАТО на территории страны останется «совершенно неактуальным» даже после вступления в альянс.


АР

184 за, 7 против, один воздержался — при таком явном соотношении голосов финский парламент принял в среду целый пакет законов, которые должны открыть скандинавской стране путь к вступлению в НАТО, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Сторонники этого решения представляли все политические лагеря. Самой важной причиной для вступления в альянс они назвали российскую спецоперацию на Украине, которая, с их точки зрения, противоречит международному праву. Финляндия имеет более чем 1300-километровую границу с Россией и рассматривает членство в НАТО как свою гарантию безопасности, поясняет корреспондент SRF.

С момента окончания Второй мировой войны Финляндия балансирует между Западом и Востоком. В 1948 году был подписан договор о дружбе с Советским Союзом, который дважды нападал на Финляндию. В то же время Хельсинки рассматривали нейтралитет как способ дистанцироваться от Москвы.

Образовавшейся свободой манёвра Финляндия воспользовалась в середине 1970-х годов, когда принимала в Хельсинки первую Конференцию по безопасности и сотрудничеству (сегодняшняя ОБСЕ), напоминает швейцарский телеканал. На ней все страны-участницы, включая Советский Союз, обязались соблюдать принцип нерушимости национальных границ. Только в 1989 году Финляндия смогла вступить в Совет Европы, а затем воспользовалась расширенной политической свободой для вступления в Европейский союз в 1995 году.

Став членом ЕС, скандинавская страна с населением 5,5 миллионов человек проявила себя как сторона, «наводящая мосты» с Российской Федерацией. Эта стратегия потерпела колоссальный крах после начала российской спецоперации на Украине, которая в одночасье изменила политику безопасности Финляндии, считает SRF. Ещё в мае прошлого года 188 из 200 депутатов финского парламента высказались за подачу заявки на вступление в НАТО.

Однако в ходе последних затяжных дебатов были высказаны последние сомнения: они касались ядерного оружия НАТО. Согласно действующему финскому законодательству, такое оружие запрещено на территории страны.

Для семи парламентариев, в основном посткоммунистического толка, это стало причиной проголосовать против членства в НАТО. Министр обороны Антти Кайкконен, однако, подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Финляндии останется «совершенно неактуальным» даже после вступления страны в НАТО.

Как напоминает швейцарский телеканал, из 30 стран — членов НАТО 28 уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс. В Венгрии парламент примет решение на следующей неделе. В Турции же решение, вероятно, будет принято только после президентских и парламентских выборов 14 мая.

В преддверии выборов в своей стране — в Финляндии парламент будет вновь избран 2 апреля — левоцентристское правительство Финляндии хотело вывести вопрос по поводу НАТО «с линии огня». В первую очередь, со стороны России, подчёркивает SRF.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.22 / Скандалы: Старые грабли

22.04.22 / Times – бывший лидер британских лейбористов выступил за окончательный роспуск НАТО и всех военных альянсов

27.11.22 / Никакие чудо-средства тут не работают, но некоторые виды спорта точно помогут в борьбе с целлюлитом

10.12.20 / Мое дело: основатель MATÜ Татьяна Матюшина об экологичной моде и шубах, вдохновленных Россией

25.04.22 / Мнение: “Информационная война” с точки зрения населения

10.05.22 / Мнение: Как быть с гвоздями

23.12.22 / Apple Music начнет предустанавливать на устройства альбомы исполнителей, принадлежащих к расовым и национальным меньшинствам

11.02.22 / Врач-инфекционист рассказала о возможных осложнениях после перенесенного омикрона

16.03.22 / Внучка Олега Янковского Лиза получила свою первую большую кинонаграду

13.12.21 / С 1 января в СМИ смогут работать только члены Союза журналистов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика