Tesla показала процесс «размножения» роботов Optimus

Tesla показала инвесторам видеоролик-отчет, демонстрирующий, как два робота Optimus собирают по частям третьего. Об этом сообщило издание SlashGear.

В ролике показано, как андроид берет механическую руку со стола и несет ее к стенду, где второй робот собирает третьего. После передачи руки от первой машины второму роботу, тот с помощью отвертки прикрепляет конечность разобранному. Затем роботы двигаются к стене, чтобы снять прикрепленное к ней покрывало. Оно содержит фотографию роботов, изображающих счастливую семью. Далее появляется Илон Маск и комментирует демонстрацию.

Маск охарактеризовал темпы развития человекоподобных роботов как умеренно быстрые. Он считает, что искусственный интеллект является ключевой движущей силой для этого сектора и позволяет роботам обучаться. Роботы без способности обучаться новым навыкам неэффективны. Маск высказался и о страхе людей перед революцией машин. Роботы Optimus были разработаны так, чтобы люди могли дать им отпор или, по крайней мере, легко убежать.