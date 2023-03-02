 

Tesla показала процесс «размножения» роботов Optimus

02.03.2023, 17:17, Разное
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Tesla показала инвесторам видеоролик-отчет, демонстрирующий, как два робота Optimus собирают по частям третьего. Об этом сообщило издание SlashGear.

В ролике показано, как андроид берет механическую руку со стола и несет ее к стенду, где второй робот собирает третьего. После передачи руки от первой машины второму роботу, тот с помощью отвертки прикрепляет конечность разобранному. Затем роботы двигаются к стене, чтобы снять прикрепленное к ней покрывало. Оно содержит фотографию роботов, изображающих счастливую семью. Далее появляется Илон Маск и комментирует демонстрацию.

Маск охарактеризовал темпы развития человекоподобных роботов как умеренно быстрые. Он считает, что искусственный интеллект является ключевой движущей силой для этого сектора и позволяет роботам обучаться. Роботы без способности обучаться новым навыкам неэффективны. Маск высказался и о страхе людей перед революцией машин. Роботы Optimus были разработаны так, чтобы люди могли дать им отпор или, по крайней мере, легко убежать.


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