 

В российских банках появится возможность быстрых платежей через Mir Pay

02.03.2023, 17:16, Разное
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Российские банки начали внедрять систему Mir Pay для быстрой оплаты веб-сервисов и приложений для Android с 1 марта 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), Mir Pay был внедрен несколькими банками в декабре 2022 года. Крупные эквайеры, такие как ВТБ и Промсвязьбанк, поддерживают онлайн-платежи с помощью этого сервиса. В заявлении НСПК говорится, что другая часть участников продолжает подключать торговых партнеров для приема онлайн-платежей. Также клиринговый центр сообщил, что кредитным и торговым организациям был разослан технический бюллетень. В нем перечислены все моменты, касающиеся процесса подключения Mir Pay к интернет-магазинам в виде мобильных приложений и сайтов.

Последняя версия Mir Pay стала доступна в декабре 2022 года. Оплачивать покупки через сайт и приложения можно в один клик без необходимости вводить банковские карты.


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