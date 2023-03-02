В российских банках появится возможность быстрых платежей через Mir Pay

Российские банки начали внедрять систему Mir Pay для быстрой оплаты веб-сервисов и приложений для Android с 1 марта 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), Mir Pay был внедрен несколькими банками в декабре 2022 года. Крупные эквайеры, такие как ВТБ и Промсвязьбанк, поддерживают онлайн-платежи с помощью этого сервиса. В заявлении НСПК говорится, что другая часть участников продолжает подключать торговых партнеров для приема онлайн-платежей. Также клиринговый центр сообщил, что кредитным и торговым организациям был разослан технический бюллетень. В нем перечислены все моменты, касающиеся процесса подключения Mir Pay к интернет-магазинам в виде мобильных приложений и сайтов.

Последняя версия Mir Pay стала доступна в декабре 2022 года. Оплачивать покупки через сайт и приложения можно в один клик без необходимости вводить банковские карты.