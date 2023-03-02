Путин пообещал расширение линейки конкурсов и проектов для молодежи

Для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей», сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии года педагога и наставника участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Хочу подчеркнуть: свои успехи, свои предметы для гордости сегодня есть во всех регионах страны, во всех отраслях экономики – и у крупных госкорпораций, флагманов частного бизнеса, и у средних и малых инновационных компаний, у наших университетов и исследовательских комплексов. За ними – труд миллионов людей. И важно, чтобы об этих достижениях, конечно, больше знали у нас, да и в мире: что Россия – это страна возможностей и громадного, огромного, истинного таланта, созидательного потенциала нашего народа – неисчерпаемого потенциала», – сообщил Путин.

Президент отметил, что для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Свою гражданскую зрелость, готовность к выполнению по-настоящему взрослых, серьёзных задач наши школьники, студенты уже доказали волонтёрскими, экологическими, творческими инициативами, в том числе в рамках Российского движения детей и молодежи. Обязательно будем расширять созданную за последние годы линейку конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей» и по другим направлениям будем работать таким же образом», – отметил президент.

Платформа «Россия – страна возможностей» включает в себя 26 проектов, конкурсов и олимпиад, образовательный центр Мастерскую управления «Сенеж» с широким набором образовательных программ, сообщество выпускников проектов, в том числе клуб Лидеров РФ «Эльбрус», Центры компетенций для масштабной оценки и развития надпрофессиональных навыков и Кадровое агентство для трудоустройства выпускников на системном уровне.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в РФ указом президента РФ от 27 июня 2022 года. Центральными площадками открытия стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.

—