 

Путин пообещал расширение линейки конкурсов и проектов для молодежи

02.03.2023, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей», сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии года педагога и наставника участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Хочу подчеркнуть: свои успехи, свои предметы для гордости сегодня есть во всех регионах страны, во всех отраслях экономики – и у крупных госкорпораций, флагманов частного бизнеса, и у средних и малых инновационных компаний, у наших университетов и исследовательских комплексов. За ними – труд миллионов людей. И важно, чтобы об этих достижениях, конечно, больше знали у нас, да и в мире: что Россия – это страна возможностей и громадного, огромного, истинного таланта, созидательного потенциала нашего народа – неисчерпаемого потенциала», – сообщил Путин.

Президент отметил, что для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Свою гражданскую зрелость, готовность к выполнению по-настоящему взрослых, серьёзных задач наши школьники, студенты уже доказали волонтёрскими, экологическими, творческими инициативами, в том числе в рамках Российского движения детей и молодежи. Обязательно будем расширять созданную за последние годы линейку конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей» и по другим направлениям будем работать таким же образом», – отметил президент.

Платформа «Россия – страна возможностей» включает в себя 26 проектов, конкурсов и олимпиад, образовательный центр Мастерскую управления «Сенеж» с широким набором образовательных программ, сообщество выпускников проектов, в том числе клуб Лидеров РФ «Эльбрус», Центры компетенций для масштабной оценки и развития надпрофессиональных навыков и Кадровое агентство для трудоустройства выпускников на системном уровне.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в РФ указом президента РФ от 27 июня 2022 года. Центральными площадками открытия стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / В «Молдовагаз» потребителей попросили вовремя рассчитываться за газ

27.02.21 / На раскопках в Помпеях обнаружили повозку для торжеств I века

09.11.20 / Focus дал немцам совет – не позволяйте мягкости Байдена ослепить себя

19.02.21 / Билл Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину

03.10.21 / “Опять убрать из Украины”. Тимошенко заявила, что “начинается новый этап” расправы над Шустером

07.05.21 / Китайские ученые обнаружили новый вид дождя на Солнце

06.08.22 / В Израиле назвали сроки военной операции в секторе Газа

26.01.22 / В Алма-Ате отменили режим антитеррористической операции

30.01.21 / “Попытки Кремля навязать “русский мир”. В МИД Украины отреагировали на пропагандистский форум в оккупированном Донецке

18.10.21 / МИД Украины подтвердил смерть спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика