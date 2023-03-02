Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Во Ван Тхыонгу с избранием на пост президента Вьетнама, и указал на дружеские отношения между двумя странами.

«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», – говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства указал, что отношения РФ и Вьетнама основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и указал, что рассчитывает на способствование работы избранного главы Вьетнама дальнейшему упрочнению партнерства двух стран.

Развитие связей РФ и Вьетнама отвечает интересам народов государств и обеспечивает безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается на сайте.

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