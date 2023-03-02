 

Глава Минпросвещения анонсировал появление в России должности наставника

02.03.2023, 17:05, Новости дня
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Должность наставника планируется закрепить в российском законодательстве уже в этом году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Года педагога и наставника.

«Наставничество сегодня требует закрепления и в нормативных документах. Чтобы те, кто является наставниками, могли и работать, имели трудовую книжку, и дополнительная зарплата была за наставничество. Для этого в профессиональной квалификации нужно ввести именно должность наставника. Мы обязательно это сделаем», – передает его слова «Интерфакс».

Кравцов добавил, что необходимо четко определить, кто является наставником, обещал реализовать законодательное закрепление наставничества в текущем году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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